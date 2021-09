Italia-Svizzera stasera in tv su Rai 1 alle 20.45. Probabili formazioni e previsioni dei bookmakers

05 settembre 2021 a

Un appuntamento di grande livello calcistico stasera in tv in esclusiva su Rai 1 alle 20.45: al St. Jakob Park di Basilea gli azzurri di mister Mancini, freschi di vittoria agli Europei, sfideranno la Svizzera del neo commissario tecnico Yakin in un match valido per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. L'ultimo confronto tra le due squadre, ai gironi degli Europei, ha visto l'Italia prevalere con un netto 3 a 0 contro gli elvetici. In caso di vittoria o pareggio, la squadra del Mancio arriverebbe a 36 risultati utili consecutivi eguagliando il record mondiale appartenente al Brasile. La Svizzera si presenta stasera con due vittorie all’attivo con la Bulgaria (1-3) e con la Lituania (1-0). Quindi attualmente ha due partite in meno dell’Italia (3V, 1N). Una sconfitta azzurra significherebbe rischiare seriamente di perdere la testa della classifica del gruppo C: gli elvetici si piazzerebbero infatti al secondo posto ad un solo punto, ma con una gara in meno ancora da disputare.

Non dovrebbero esserci particolari stravolgimenti a livello di formazione, con il c.t. azzurro che dovrebbe confermare quasi per intero la squadra già rodata e vittoriosa agli Europei. Ecco le probabili scelte dei due allenatori:

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Zakaria, Sow; Vargas, Fassnacht, Zuber; Seferovic. Ct: Yakin.

A disp.: Kobel, Mvogo, Schar, U. Garcia, Comert, Lotomba, Frei, Aebischer, Steffen, Ndoye, Zeqiri.

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, L. Insigne. Ct: Mancini.

A disp.: Sirigu, Gollini, Bastoni, Acerbi, Florenzi, Locatelli, Lo. Pellegrini, Cristante, Bernardeschi, Zaniolo, Berardi, Raspadori.

Arbitro: Del Cerro Grande. Guardalinee: Cebrian Devis e Alonso Fernandez. Quarto uomo: J. L. Munuera. Var: J. M. Munuera. Avar: Prieto.

Ecco le quote in evidenza segnalate dai bookmakers di Bwin, che danno favorita l'Italia, nonostante l'inciampo con la Bulgaria - comunque manifestando una netta superiorità calcistica - abbia reso il cammino verso Doha leggermente più arduo. La vittoria elvetica paga infatti 4.20, il pareggio 3.25 e la vittoria azzurra 1.91. Ecco le quote principali:

Italia vince + under 3,5 - paga 1.91

Italia vince a zero - paga 2.95

Risultato esatto (più opzioni 0-1; 0-2; 0-3) - paga 3.1

