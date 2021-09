Volley, Sir: Rizzuto lancia Ricci: "Farà un grande Europeo"

Il diggì di Perugia: "Giusto Giannelli capitano". Frecciatine a Heynen e sul PalaBarton...

FRECCIATINA A HEYNEN Il ritiro della Sir e i nazionali all’Europeo. Le condizioni di Robertino Russo e la situazione dei lavori al PalaBarton in vista della prossima stagione. Benedetto Rizzuto, iniziamo dalla squadra. Se ne è andata lla terza settimana di raduno. Come vanno le cose? “Molto bene - risponde il direttore generale bianconero -, l’ambiente è sereno, il clima è positivo e vedo una grande armonia tra squadra, staff, allenatori ed equipe medica. Da tempo non si vedeva una situazione del genere”. Si riferisce allo scorso anno? “Diciamo che nella passata stagione questo spirito di collaborazione non si avvertiva. C’è molta comunicazione tra tutti i componenti della squadra e il lavoro in palestra se ne va via che è una meraviglia”. LE CONDIZIONI DI RUSSO Russo come sta dopo l’intervento al tendine d’Achille? “La visita di controllo nei giorni scorsi è andata bene. Fa differenziato e viene valutato giorno dopo giorno. Non chiedetemi i tempi di rientro in squadra perché l’obiettivo è di procedere per gradi con valutazioni giornaliere”.

Da Perugia alla Nazionale. Ricci, Giannelli e Piccinelli: tre giocatori della Sir insieme in maglia azzurra non ce li ricordiamo. “Nemmeno io, un grande risultato. De Giorgi ha avuto poco tempo per preparare questo Europeo e ha una squadra molto giovane e profondamente rinnovata. L’obiettivo è di far crescere il nuovo gruppo e acquisire esperienza utile per il futuro”. Giannelli sarà il capitano nonostante abbia solo 25 anni.“Vero, ma il nostro regista è anche il giocatore con più presenze (148, ndr) tra quelli in squadra. Ha fatto bene Fefè a dargli questo riconoscimento”. Ricci e Piccinelli? “Confido molto in Fabio. A mio avviso può ricavarsi uno spazio importante in questa squadra e sono convinto che farà bene. Piccinelli parte come riserva, la kermesse contienentale gli servirà per fare esperienza”.

Passiamo al PalaBarton. Dopo finanziamento e approvazione della delibera l’impianto passerà dagli attuali 4.000 a 5.000 posti. A che punto siamo? “Stiamo aspettando indicazioni dall’Ufficio tecnico comunale per una serie di specifiche sul nostro progetto. Dopo l’incontro dei giorni scorsi con l’assessore Pastorelli ci siamo lasciati che avrebbero formulato alcune note. Le stiamo aspettando perché altrimenti non si può procedere con la gara d’appalto e non si va avanti. Intanto, però, è emersa una cosa importante: il PalaBarton è innanzitutto luogo dedito allo sport. Solo compatibilmente con gli impegni sportivi potrà ospitare altro...”.

