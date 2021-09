Calcio: l'Italia eguaglia il record di imbattibilità ma è solo 1-1 con la Bulgaria

02 settembre 2021 a

L’ Italia non va oltre il pareggio per 1-1 contro la Bulgaria nella quarta partita delle qualificazioni al mondiale di Qatar 2022 e per la prima volta non centra la vittoria. Al ’Franchi' gli azzurri passano in vantaggio con Chiesa al 16’ ma vengono raggiunti al 39’ da Iliev. I ragazzi di Mancini si consolano eguagliando il record europeo della Spagna di 35 partite di fila senza sconfitte (27 vittorie e 8 pareggi). A livello mondiale, soltanto il Brasile ha fatto meglio con 36. Un’imbattibilità che dura da quasi tre anni. Nella classifica del girone gli azzurri sono comunque primi con 10 punti, 4 in più della Svizzera che ha però due partite in meno e che sfideremo domenica sera a Berna.

"Pensiamo a domenica, sapevamo che contro la Svizzera avremmo dovuto vincere entrambe le partite - ha commentato il capitano azzurro Leonadro Bonucci alla Rai - Lo abbiamo detto ieri che sarebbe stata una partita difficile, abbiamo avuto le occasioni per vincere ma siamo stati troppo frettolosi. Dispiace perché ci tenevamo a festeggiare un nuovo inizio con una vittoria con i nostri tifosi".

Seguono Irlanda del nord (4), Bulgaria (2) e Lituania ferma a zero. L’ Italia domina in lungo e in largo la partita ma manca della brillantezza necessaria in zona gol e paga l’unica disattenzione difensiva. Al 16’ gli azzurri sbloccano la partita. Chiesa parte largo a destra e si accentra, bel triangolo con Immobile che fa da sponda, spalle alla porta a centro area. L’ex viola segna con un bel sinistro incrociato dal limite dell’area. Al 39’ arriva il pari bulgaro. Despodov va via sulla sinistra a Florenzi e centra d’esterno destro in mezzo per Iliev, neo acquisto dell’Ascoli, che anticipa Acerbi e batte Donnarumma con un sinistro rasoterra da pochi passi. L’ultima occasione del primo tempo è azzurra. Dopo un secondo tempo di dominio, speso largamente all'attacco della porta avversaria, nel finale gli azzurri tentano il tutto per tutto ma senza trovare il guizzo vincente.

