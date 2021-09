Catherine Harding, prima di Jorginho una figlia con Jude Law: i messaggi hot del giocatore con Elisa Scalcon

02 settembre 2021 a

Catherine Harding è famosa in Italia soprattutto per essere l'attuale compagna di Jorginho, il regista della Nazionale italiana campione d'Europa. In Gran Bretagna tuttavia Catherine è ben più conosciuta, visto che si è fatta notare oltre che per le sue qualità musicali pure per la sua storia con l'attore Jude Law, dal quale ha avuto pure un figlio.

Catherine, nata nel 1992, è di origini irlandesi e attualmente vive a Londra. Conosciuta anche con lo pseudonimo di Cat Cavelli, ha provato a inseguire il suo sogno di diventare cantante, facendosi conoscere ad un pubblico sempre più vasto e partecipando a diversi talent show come The Voice Uk, You’re a Star e X Factor Ireland. Pare infatti che la Harding abbia lavorato in precedenza come stilista e che in parallelo alla carriera di cantante stia studiando per diventare istruttrice di Pilates.

Catherine è diventata famosa anche per le sue relazioni sentimentali. Per quanto riguarda la vita privata infatti ha avuto una storia con Jude Law, da cui nel 2015 ha avuto una bambina, Ada, la prima per lei e la quinta figlia per l’attore. La loro relazione è finita poco prima della nascita della bambina, ma i due hanno continuato a mantenere i rapporti per il bene della figlia.

Successivamente la Harding ha iniziato una relazione appunto con Jorginho Frello. Una storia d’amore tenuta segreta a lungo, come la gravidanza di Catherine che pare sia diventata mamma per la seconda volta nel 2020, del piccolo Jax, mentre per il calciatore si è trattato del terzo figlio. Sempre nella primavera del 2020 Catherine Harding si è trovata suo malgrado coinvolta in uno scandalo a luci rosse che ha visto come protagonisti il compagno e la traduttrice del Chelsea Elisa Scalcon. I due si conoscevano già da prima dell’inizio della relazione tra Jorginho e la Harding e sono stati beccati a scambiarsi una serie di messaggi dai toni molto hot, scoperti poi dal compagno della donna. Nonostante lo scandalo però, la cantante e il calciatore hanno deciso di portare avanti la loro storia d’amore. Jorginho è protagonista giovedì 2 settembre con l'Italia nel match contro la Bulgaria, valevole per la qualificazioni ai Mondiali, in onda su Rai1.

