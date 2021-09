Serie B, Perugia: ora Alvini ha una rosa con tanti petali

Foto: belfiore

Chiuso il mercato del Grifo: tutti i movimenti in entrata e uscita

Siglata una tripletta al tramonto del mercato. Il Perugia ha chiuso le trattative estive completando l’organico con tre profili che alzano il tasso di qualità. Nell’ultimo giorno utile sono arrivati il centrocampista Jacopo Segre (1997), in prestito dal Torino con diritto e obbligo di riscatto, e l’attaccante Ryder Matos (1993), prelevato a titolo definitivo dall’Udinese e messo sotto contratto fino al 2024. Nella passata stagione il brasiliano ha contribuito alla promozione in A dell’Empoli con 7 gol in 28 partite. Al fotofinish lo scambio di prestiti con la Spal: in biancorosso il centrocampista ex Lazio e Under 21 Alessandro Murgia (1996, Spal), in Emilia si trasferisce Federico Melchiorri (1987). Ufficializzati anche gli ingaggi già definiti del centrocampista Andrea Ghion (2000), in prestito dal Sassuolo con diritto di riscatto e controriscatto, e del difensore Gianmaria Zanandrea (1999) che arriva dal Mantova in prestito con diritto di riscatto. Tutti coperti quindi i 18 posti della lista over.

ACQUISTI Sono 16, dunque, il volti nuovi del Perugia 2021-22: i portieri Leandro Chichizola (1990, Cartagena) e Gábor Megyeri (2002, Honvéd II); i difensori Cristian Dell'Orco (1994, Sassuolo), Marcos Curado (1995, Genoa), Gabriele Ferrarini (2000, Fiorentina) e Gianmaria Zanandrea (1999, Mantova); i centrocampisti Francesco Lisi (1989, Pisa), Simone Santoro (1999, Teramo), Emmanuel Gyabuaa (2001, Atalanta), Jacopo Segre (1997, Torino), Andrea Ghion (2000, Sassuolo) e Alessandro Murgia (1996, Spal); gli attaccanti Mirko Carretta (1990, Cosenza), Kalifa Manneh (1998, Catania), Manuel De Luca (1998, Sampdoria) e Rayder Matos (1993, Udinese). CESSIONI In estate hanno lasciato Perugia 16 calciatori. In 9 tra scadenze di contratto e fine prestito: Favalli, Moscati, Monaco, Minelli, Bocci , Crialese, Minesso, Negro, Elia. Sono 7 le cessioni operate dal club biancorosso: a titolo definitivo Cancellotti (Pescara), Konate (Messina) e Corradini (Fiorentina), in prestito Vano (Pistoiese), Di Noia (Fidelis Andria), Lunghi (Montevarchi) e Melchiorri (Spal).

LA ROSA 2021-22 Questo l’organico a disposizione di Alvini. Portieri: Leandro Chichizola (31), Andrea Fulignati (26), Gábor Megyeri (18), Luca Moro (17); difensori: Filippo Sgarbi (23), Gabriele Angella (32), Marcos Curado (26), Cristian Dell'Orco (27), Samuele Righetti (19), Gabriele Ferrarini (21), Aleandro Rosi (34); centrocampisti: Salvatore Burrai (34), Valentin Vanbaleghem (24), Jacopo Segre (24), Emmanuel Gyabuaa (19), Christian Kouan (21), Marcello Falzerano (30), Dimitrios Sounas (27), Simone Santoro (21), Francesco Lisi (31), Andrea Ghion (21) e Alessandro Murgia (25); attaccanti: Kalifa Manneh (22), Mirko Carretta (30), Manuel De Luca (23), Ryder Matos (28), Jacopo Murano (31), Andrea Bianchimano (24).

