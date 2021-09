Camila Giorgi, selfie da Firenze: lo spacco è hot. "Il tennis non è la vita ma solo lavoro" | Foto

01 settembre 2021 a

Camila Giorgi ha già archiviato la sconfitta al primo turno degli Us Open contro Simona Halep. La tennista marchigiana, numero uno azzurra nel ranking Wta, ha comunque disputato una stagione eccellente, con la punta dell'iceberg rappresentata dal trionfo nel Master 1000 di Montreal.

Intanto è tornata in Italia, a Firenze per l'esattezza, e ha subito pubblicato nelle sue stories su Instagram uno scatto mozzafiato, in cui indossa soltanto una giacchetta tenuta chiusa da una cintura, con uno spacco super sexy che valorizza le sue gambe toniche e bellissime. Insomma, il solito autentico schianto.

Camila si è presentata in conferenza stampa comunque serena dopo la sconfitta al primo turno di Flushing Meadows, anche se l'occasione di battere una Halep non al top era piuttosto ghiotta: "Non penso che la vittoria di Montreal mi abbia distratto - ha commentato -. Semplicemente oggi non ha funzionato minimamente la mia risposta".

Camila ha quindi proseguito, evidenziando una consapevolezza: "Mi dispiace aver perso ma non succede nulla - le sue parole -. Per me il tennis è un lavoro, non è la vita. Ogni giorno preparo il borsone e vado a lavorare. In futuro farò altri lavori, la mia vita è fuori. Anzi, a volte è quasi difficile lasciare casa per venire a giocare a tennis". Intanto è già comunque proiettata ai prossimi appuntamenti: "Sicuramente Chicago - ha affermato - c'è ancora abbastanza da fare da qui a fine stagione". D'altronde la Giorgi non ha mai nascosto come la sua vera passione non sia il tennis ma la moda. Anche per questo ha dato vita, insieme alla madre, a un marchio tutto suo, denominato Giomila. E chissà che nel suo futuro sia proprio questo l'ambito in cui andrà a lavorare. Per il tennis, a 30 anni, ci sono ancora tre o quattro anni ad alto livello per raggiungere il sogno di trionfare pure in un torneo dello Slam.

