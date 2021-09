Arriva all'autodromo di Magione il primo Talent per aspiranti piloti professionisti

L'autodromo dell'Umbria ospiterà la manifestazione il 2 e 3 settembre

Per i tantissimi appassionati di motori di Umbria, Marche e Toscana l’attesa è finita: giovedì 2 settembre, GT Talent, il contest adrenalinico ed emozionante che trasforma il sogno di diventare pilota professionista in realtà, arriva alle porte di Perugia presso l'autodromo dell'Umbria "Mario Umberto Borzacchini” per una 2 giorni tutta da vivere.

Il format, mai realizzato prima in Europa, ideato e prodotto da CarSchoolBox, azienda esperta nel settore della guida sportiva sicura e leader nell’ambito degli eventi in pista dedicati agli amanti delle supercar, permette a persone comuni affascinate dal mondo dei motori di vivere un’esperienza unica con l’obiettivo di provare a realizzare quello che, fino ad oggi, sembrava essere solo un sogno impossibile. Gareggiare come pilota professionista in una competizione vera e in diretta tv.

Se il mondo delle corse automobilistiche, infatti, è considerato da sempre poco accessibile per via degli elevati costi di accesso, grazie a GT Talent il migliore tra i partecipanti si vedrà catapultato sul circuito di Vallelunga in griglia di partenza al volante di una Ferrari 488 Challenge ufficiale in occasione di una delle tappe della Coppa Italia GT. Maggiori informazioni su come partecipare e regolamento sul sito ufficiale www.gttalent.com

