Francesco Morini, morto a 77 anni l'ex difensore di Juventus e Sampdoria

31 agosto 2021 a

Francesco Morini, ex difensore di Sampdoria prima e Juventus poi, è morto oggi all'età di 77 anni. Ha giocato in maglia blucerchiata negli anni Sessanta, mentre nel decennio successivo è stato protagonista in bianconero, vincendo 5 scudetti, 1 coppa Italia e 1 coppa Uefa. Era soprannominato Morgan, per la sua abilità a rubare palla agli avversari. Ha vestito anche la maglia azzurra della Nazionale, con cui ha collezionato 11 presenze.

