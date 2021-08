Michelle Payne, dalla madre morta al fratello Down: poi la caduta da cavallo e il trionfo alla Melbourne Cup

30 agosto 2021 a

Michelle Payne è stata una fantina australiana, entrata nella storia nel 2015 per aver trionfato (prima donna a farlo) nella Melbourne Cup, la gara di equitazione più importante dell'Australia. Ultima di 10 figli, orfana di madre quando aveva appena 16 anni, è cresciuto in una bellissima famiglia dove l'amore per i cavalli è alla base della loro quotidianità. Nella Melbourne Cup era in sella al purosangue Prince of Penzance, riuscendo a primeggiare nonostante il suo cavallo fosse stato considerato tra gli outsider e non avesse grandi chance di vittoria.

La Payne è la quarta donna ad aver corso alla Melbourne Cup e soprattutto la prima ad aver vinto in ben 154 edizioni. “E’ uno sport talmente maschilista. So per certo che diversi proprietari sarebbero stati contenti di vedermi fuori dalla gara. Voglio gridarlo al mondo: le donne possono fare tutto e possono vincere tutto”, ha dichiarato Michelle in quella circostanza, fiera del successo raggiunto. Anche la vita le ha riservato vari ostacoli, superati con grinta davvero incredibile. Sua madre è morta in un incidente stradale quando aveva 16 anni ed ha sempre accudito il fratello affetto dalla sindrome di Down.

E’ stata proprio la famiglia, però, ad averle trasmesso la passione per l’equitazione fin da bambina. Aveva solo 6 anni quando ripeteva ai suoi amici che un giorno avrebbe vinto la Melbourne Cup. Nel 2004, a 19 anni poi, la sua carriera ha avuto un brutto arresto a causa di una caduta drammatica che le ha provocato una frattura del cranio e delle contusioni cerebrali. Ha debuttato alla Melbourne Cup nel 2009 e, dopo soli 6 anni, è riuscita nella grande impresa di vincere la gara dei suoi sogni. Non era mai successo in 155 anni di storia della Melbourne Cup, con un cavallo costato solo 33.000 euro contro i cavalli milionari dei concorrenti uomini. La sua storia ha ispirato il film La campionessa Ride like a girl, con Teresa Palmer, in onda lunedì 30 agosto su Canale5 dalle 21,20 circa.

