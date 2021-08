Milan-Cagliari 4-1, i video dei gol di Tonali, Deiola, Leao e la doppietta di Giroud

29 agosto 2021 a

Il Milan travolge 4-1 il Cagliari e resta a punteggio pieno dopo la seconda giornata. Di seguito i video dei gol di Tonali, Deiola, Leao e la prima doppietta in Italia di Giroud.

I rossoneri sfoderano una grande prestazione dominando il campo in lungo e in largo e chiudendo la pratica già nel primo tempo. In avvio subito pericolosi i padroni di casa: Saelemaekers crossa morbido dalla destra per la testa di Giroud, il francese anticipa un Radunovic non sicura ma manda alto. Al 9’ recupero prodigioso di Carboni su Leao, che stava per calciare a tu per tu con Radunovic dopo il sontuoso assist di tacco di Giroud. Al 12’ passa il Milan grazie ad un gioiello su punizione di Tonali, a segno con un tiro a giro dal limite dell’area. Al quarto d’ora arriva il pari dei sardi: assist dal limite dell’area di Joao Pedro, Deiola sovrasta di testa Calabria e piega le mani di Maignan.

Al 17’ Milan di nuovo in vantaggio: conclusione dal limite di Leao, Diaz si trova sulla traiettoria e con la schiena spiazza Radunovic trovando un gol fortunoso. La Lega assegna comunque la rete al portoghese, che si sblocca in campionato, nonostante la decisiva deviazione dello spagnolo.

Al 24’ i rossoneri calano il tris con Giroud. Contropiede fulminante dei rossoneri orchestrato da Diaz, palla in area per il francese che di piattone la piazza all’angolino con il sinistro. Primo gol ufficiale in rossonero per l’ex Chelsea. Prima della fine della prima frazione arriva anche il secondo grazie a un calcio di rigore concesso per un tocco di mano in area di Strootman. Dagli 11 metri Giroud batte Radunovic e fa 4-1.

Con il risultato ormai segnato la partita cala d’intensità nella ripresa. Al 10’ ci prova di testa Pavoletti, su cross di Marin, ma manda fuori. Al quarto d’ora Calabria crossa per Giroud che anticipa Godin ma il suo colpo di testa trova una deviazione in angolo da parte della difesa rossoblù. Al 22’ lancio fantastico di 60 metri di Kjaer per Leao che controlla e mette in mezzo a cercare Giroud, si salva il Cagliari. Al 35’ applausi per Maignan che si distende e salva sul suo palo una punizione tagliata di Lykogiannis. Al 42’ l’ultima emozioen del match con una conclusione dal limite di Rebic su sponda di Giroud e palla di poco alta sopra la traversa.

