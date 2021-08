Genoa-Napoli 1-2: video dei gol di Fabian Ruiz, Cambiaso e Petagna

29 agosto 2021 a

a

a

Genoa-Napoli finisce 1-2 grazie a un gol nel finale di Petagna, che regala così i tre punti agli azzurri di mister Luciano Spalletti. Di seguito il video dei tre gol della partita, oltre al racconto della gara.

Azzurri avanti al 39’ con un mancino di Fabian Ruiz, poi decisivo nel finale un colpo di testa di Petagna. In mezzo il momentaneo pari di Cambiaso al primo gol in Serie A. Al 14’ prima occasione per i partenopei: Elmas serve in profondità Insigne che calcia, sfera deviata Vanheusden e palo esterno che mette paura a Sirigu. La risposta rossoblù al 22’ con un violento destro di Ghiglione, nessun problema per Meret. Alla mezz’ora la squadra di Spalletti ci riprova col suo capitano, ma l’estremo difensore del Genoa è attento e para in tuffo. Il match si sblocca al minuto 39’: Fabian Ruiz riceve al limite, supera un avversario e calcia di sinistro dal limite dell’area, Sirigu non può nulla. Nella ripresa padroni di casa subito all’attacco e creano una tripla occasione: in successione Ghiglione due volte e poi Rovella. Nemmeno il tempo di sistemarsi e la squadra di Ballardini va in gol con Pandev, abile a sfruttare un’uscita maldestra di Meret, ma l’arbitro annulla per fallo di Buksa sul portiere azzurro.

Era il preludio del gol del pari rossoblù che arriva al 69’: cross dalla destra di Ghiglione, dall’altra parte arriva Cambiaso che con un tiro al volo buca il portiere del

Napoli. Il gol decisivo della gara arriva, però, all’84’: punizione laterale calciata da Mario Rui, si inserisce Petagna che di testa mette in rete. Vince il Napoli: azzurri a punteggio pieno, Genoa a zero punti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.