Volley, Grbic erede di Heynen alla guida della nazionale polacca

Dopo l'Europeo possibile passaggio di consegne tra l'ex allenatore e l'attuale tecnico della Sir

29 agosto 2021 a

Nikola Grbic tra Perugia e la nazionale polacca. Il coach della Sir fa il punto dopo i primi 15 giorni di ritiro con il club bianconero mentre viene indicato come possibile nuovo tecnico della nazionale campione del mondo al posto di Vital Heynen (guarda caso ex Sir Safety Conad) che al termine dell’Europeo finirà la sua avventura con la casacca biancorossa. Sul punto l’allenatore di Perugia in una intervista ai media polacchi ha detto di non aver ricevuto ancora nessuna offerta ma che se dovesse arrivare non potrebbe di certo rifiutare non sussistendo peraltro clausole di impedimento nel suo contratto con Perugia.

Insomma, facile che al termine della competizione continentale, comunque vada a finire per la Polonia (campione del mondo in carica ma reduce dalla delusione olimpica) si possa assistere al passaggio di consegne tra l'ex allenatore di Perugia e il nuovo timoniere del club del presidente Gino Sirci molto acclamato in virtù dello storico successo in Champions con lo Zaksa.

