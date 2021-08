Milan-Cagliari, pronostico e risultato esatto: Pioli vuole continuare a correre

29 agosto 2021 a

Milan-Cagliari è una delle due partite serali - in programma dalle ore 20.45 - che chiudono il calendario di qiesta seconda giornata di Serie A. Ecco pronostico e risultato esatto, secondo i bookmaker, di questo match tra rossoneri e rossoblù di Sardegna.

Il Milan di Pioli è favorito in questa partita che torna a giocarsi davanti al pubblico di casa: il successo del "Diavolo" è dato a 1.50, mentre il pari è dato a quota 4.50 e la vittoria ospite a 6.75. Partita quindi dall'esito non scontato secondo i bookmaker che, evidentemente, non credono ancora a pieno nella capacità di essere continui della squadra di Pioli. Quanto al risultato esatto, il più probabile è l-10, pagato esattamente come il 2-0 a quota 7.75; seguono poi il 2-1 a 8.50 e il 3-0 e 3-1, pagati entrambi a quota 12. La partita viene comunque prevista con diverse marcature, dal momento che l'esito over 2.5 è pagato 1.63 volte la somma giocata. Anche il "gol", ossia la possibilità che entrambe le squadre segnino almeno una rete, paga 1.75 volte la posta.

Nell'altra partita serale c'è la Roma di Josè Mourinho che farà visita alla Salernitana sul campo dello stadio Arechi per provare anch'essa a conquistare tre punti, dopo la bella vittoria per 3-1 contro la Fiorentina di domenica scorsa.

