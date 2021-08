Genoa-Napoli: pronostico e risultato esatto. Spalletti cerca altri tre punti

29 agosto 2021 a

a

a

Genoa-Napoli apre la domenica pomeriggio delle partite di Serie A, in concomitanza con Sampdoria-Sassuolo. Dopo la vittoria interna con il Venezia, i ragazzi di Luciano Spalletti cercano altri tre punti per continuare a rimanere al vertice della classifica. Ecco pronostico e risultato esatto secondo i bookmaker.

Serie A, Juve ko senza Ronaldo: blitz dell'Empoli allo Stadium

La vittoria degli azzurri in trasferta - quindi l'esito 2 - è considerata più probabile rispetto a quella rossoblù: il successo del Napoli è dato a quota 1.60, mentre quello dei padroni di casa a quota 5.75. Il pari paga invece 4 volte la posta giocata. Il risultato esatto più probabile è lo 0-1, pagato a 7.25, seguito da 0-2 e 1-1, pagati a 8 e l'1-2 a 8.50. L'over 2.5 è dato a 1.75, non è quindi detto che ci saranno più di due gol, anche se il Napoli è da sempre una squadra molto offensiva. L'esito gol, ossia la possibilità che entrambe le squadre facciano almeno una rete, è dato anch'esso a 1.75. In serata la seconda giornata del campionato sarà completata dai match Milan-Cagliari e Salernitana-Roma, con le squadre di Pioli e Spalletti che cercano anch'esse la seconda vittoria stagionale consecutiva per confermarsi prima della pausa per le partite delle nazionali.

Ronaldo scappato dalla Juventus, i veri motivi dell'addio del portoghese

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.