La prima della Juventus senza Cristiano Ronaldo, scappato in Inghilterra al Manchester United, è uno scivolone che non promette niente di buono. Vince l'Empoli all'Allianz Stadium, 0-1, grazie al blitz sotto rete di Mancuso bravo a deviare in porta una palla vagante dopo una carambola.

