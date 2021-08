Camila Giorgi mozzafiato nella movida di New York, ingresso nel locale con gambe in vista e camminata sexy | Foto

28 agosto 2021 a

Camila Giorgi aspetta il debutto agli Us Open senza troppa ansia, anzi, cercando di allentare il più possibile la tensione. Le aspettative per Flushing Meadows, dopo il trionfo a Montreal nel Master 1000, sono decisamente più alte rispetto al passato.

Ma la tennista marchigiana non vuole rinunciare neanche alle serate divertenti. E così in una story su Instagram ha pubblicato un breve video in cui fa il suo ingresso in un locale di New York. Minigonna e gambe in bella vista, sguardo e camminata sexy. Vero e proprio spettacolo.

La tennista marchigiana appunto si appresta a giocare l'ultimo torneo dello Slam della stagione, con aspettative diverse rispetto al solito dopo il trionfo al Master 1000 di Montreal. Recentemente Camila ha pubblicato una foto nelle sue stories di Instagram da Central Park, per poi ripostare un breve video dello shooting fotografico super sexy in una spiaggia di Miami, dove spesso la Giorgi trascorre il suo tempo libero. Per quanto concerne la sua avversaria al primo turno, la rumena Simona Halep, c'è una curiosità che riguarda il suo conto.

Nel 2009 ha ridotto di due taglie il suo seno e da quella scelta la sua carriera è decollata. Da una quarta abbondante ad una seconda. Simona Halep recentemente ha parlato dell’intervento chirurgico a cui si sottopose qualche anno fa per ridursi il seno e muoversi meglio in campo. Sacrificio che ha poi pagato, visto che la rumena è diventata anche numero 1 del mondo e ha vinto due tornei del Grande Slam. “La mia famiglia era spaventata - ha rivelato Simona in una intervista di qualche tempo fa -. Io non lo ero perché sapevo che dovevo farlo per il tennis. Il mio sogno era semplicemente essere la migliore. In effetti, dopo ero molto più leggera e i miei problemi alla schiena passarono. Perciò è stata la decisione più giusta. Mi sono impegnata al 100% e ho fatto tutto questo per il tennis”. Negli ultimi tempi la rumena è stata alle prese spesso con diversi infortuni. Ecco perché la Giorgi può dire la sua. Intanto si gode la movida di New York City.

