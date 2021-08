Ronaldo al Manchester United, quanto guadagnerà dopo aver lasciato la Juventus

27 agosto 2021 a

Un autentico numero di calciomercato quello che si è inventato Jorge Mendes: Cristiano Ronaldo torna al Manchester United lasciando, dopo tre stagioni, la Juventus. Il procuratore del portoghese in neanche 24 ore ha "aperto" e immediatamente "chiuso" il caso CR7. Il fuoriclasse portoghese torna nel club che lo ha lanciato a livello planetario dal 2003 al 2009 grazie a una intuizione di Alex Ferguson che lo prelevò, giovanissimo, dallo Sporting Lisbona.

"Il Manchester United è lieto di confermare che il club ha trovato un accordo con la Juventus per il trasferimento di Cristiano Ronaldo previo accordo sui termini personali e superamento delle visite mediche", così i Red Devils sul proprio sito ufficiale. Ronaldo ha firmato un contratto biennale che gli permetterà di disputare i prossimi Mondiali in Qatar dopo essere tornato nella Premier League, considerato il campionato più competitivo del mondo. CR7 ha chiesto e ottenuto lo stesso trattamento contrattuale e ha strappato un biennale (il City voleva farli firmare un contratto annuale con opzione sul secondo) che lo porterà a scadenza quando avrà quasi 39 anni. La Juventus, invece, ottiene i 28 milioni di euro che aveva fissato come prezzo del giocatore, in modo da non registrare alcuna minusvalenza a bilancio. La trattativa con il Manchester City non è mai decollata, sia perché il City era poco propenso a pagare il cartellino alla Juventus ma anche per il tipo di contratto che i Citizens avrebbero proposto a Ronaldo (un anno di contratto a 15 milioni di euro).

Ronaldo lascia la Juventus dopo tre stagioni in cui ha trascinato i bianconeri a vincere 2 volte lo scudetto, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Amaro il cammino in Europa con tre cocenti eliminazioni dalla Champions League ad opera di Ajax, Lione e Porto. Lascia il bianconero con numeri da record: 101 gol in 134 partite, un titolo di capocannoniere (con Sarri la sua migliore stagione dal punto di vista realizzativo).

