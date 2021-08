Ronaldo scappa dalla Juventus, il Manchester United sorpassa il City

27 agosto 2021 a

Sempre Manchester, ma sponda United. Altro che City, Cristiano Ronaldo sembra destinato a tornare in Premier League ma per indossare nuovamente la gloriosa maglia dei Red Devils. Lo raccontano molti media britannici tra cui la Bbc. Un ribaltone che sorprende ma sino a un certo punto considerato che il Man United, club con cui ha giocato per sei stagioni dal 2003 al 2009, lo ha sempre monitorato con attenzione per orchestrare il grande ritorno. Ora con i cugini del Manchester City che sembrano sfilarsi dall'operazione, ammesso che poi realmente fossero davvero interessati a CR7, solo lo United sempre l'unico club che possa chiudere l'operazione.

Ronaldo, che ha già abbandonato Torino con il suo jet privato dopo aver salutato in mattinata i compagni di squadra, punta a un biennale che gli permetterebbe di arrivare a giocare il Mondiale in Qatar dell'inverno 2022 giocando nel campionato più competitivo al mondo. Si "accontenterebbe" di 20 milioni di euro a stagione rispetto ai 31 che avrebbe percepito in questa ultima annata sotto contratto con la Juve. Il club di Guardiola si sarebbe sfilato mentre quello di Solskjaer, tecnico dello United, è pronto a consegnare un'offerta di 28 milioni di euro per il cartellino, cifra che farebbe contenta la Juvents che riuscirebbe così a evitare una minusvalenza.

Per sostituire il portoghese la Juventus in queste ore si starebbe cautelando con Moise Kean, classe 2000 originario di Vercelli, ex bianconero dal 2016 al 2019, che andrebbe anche semplificare la compilazione della lista Champions. All'operazione sta lavorando il solito Mino Raiola che farebbe fare il percorso inverso all'attaccante azzurro dopo che, nell'estate del 2019, lo portò all'Everton. La scorsa stagione Kean ha giocato in prestito al Psg disputando una buona stagione: 26 presenze e 13 reti, che però non bastarono per strappare la convocazione all'Europeo.

