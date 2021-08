Verona-Inter, pronostico e risultato esatto: i nerazzurri vogliono altre tre punti

27 agosto 2021 a

a

a

Verona-Inter è la seconda partita degli anticipi di oggi. Dopo il travolgente 4-0 in casa contro il Genoa, i ragazzi di Simone Inzaghi sono chiamati a confermare il bel gioco mostrato al Meazza anche in casa del Verona di Vincenzo Italiano. Ecco pronostico e risultato esatto secondo i bookmaker.

Udinese-Venezia, i friuliani cercano altri punti dopo il pari con la Juve: i pronostici dei bookmaker

La vittoria dei nerazzurri è pagato 1.60 volte la somma giocata, mentre il pari è previsto a quota 4.25 e il successo dei padroni di casa a quota 5.25. Inter favorita, quindi, ma possono esserci diverse insidie, come sempre in casa delle cosiddette "provinciali". Il risultato esatto considerato più probabile è lo 0-1, pagato a quota 8.25, seguito dall'1-1 e dall'1-2 a quota 8.50 e dallo 0-2 a quota 8.75. Non si esclude comunque una partita con più di tre gol, tanto che l'over 2.6 è pagato a 1.60. C'è quindi incertezza, ma l'Inter campione d'Italia vorrà confermare quota di buono mostrato in casa, approfittando anche del passo falso della Juventus a Udine di domenica scorsa e dello scossone all'ambiente dato dall'ormai imminente cessione di Cristiano Ronaldo. Juventus che, sempre secondo i bookmaker, è favorita per la conquista del tricolore.

Europa League, sorteggiati i gironi: le avversarie di Lazio e Napoli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.