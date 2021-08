Europa League, il sorteggio dei gironi: le avversarie di Lazio e Napoli

27 agosto 2021 a

Si è appena concluso il sorteggio dei gironi della prossima edizione dell'Europa League, che vede impegnate Lazio e Napoli. Ecco le avversarie delle formazioni italiane e tutti i raggruppamenti.

Non è andato benissimo per le italiane il sorteggio dei gironi che si è svolto a Nyon. Al netto di un generale innalzamento del livello del torneo, con il passaggio a 32 squadre al posto delle 48 delle edizioni passate, Napoli e Lazio hanno infatti pescato avversari piuttosto complicate. Il Napoli di Luciano Spalletti affronterà infatti gli inglesi del Leicester di Jamie Vardy, i sempre solidi russi dello Spartak Mosca (con tanto di trasferta lunga e fredda) e i polacchi del Legia Varsavia, più abbordabili ma comunque abituati anche a palcoscenici da Champions. Stesso discorso per la Lazio di Maurizio Sarri, attesa anch’essa a una trasferta a Mosca (contro la Lokomotiv) e ad altre due trasferte molto calde: quella a Marsiglia e quella a Istanbul per affrontare il Galatasaray.

Questo il quadro completo della fase a gironi. GRUPPO A Lione, Glasgow Rangers, Sparta Praga, Brondby. GRUPPO B Monaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad, Sturm Graz. GRUPPO C Napoli, Leicester, Spartak Mosca, Legia Varsavia. GRUPPO D Olympiacos, Eintracht Francoforte, Fenerbahce, Anversa. GRUPPO E Lazio, Lokomotiv Mosca, Marsiglia, Galatasaray. GRUPPO F Braga, Stella Rossa, Ludogorets, Midtjylland. GRUPPO G Bayer Leverkusen, Celtic, Betis Siviglia, Ferencvaros. GRUPPO H Dinamo Zagabria, Genk, West Ham, Rapid Vienna.

