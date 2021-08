Udinese-Venezia, pronostico e risultato esatto: friulani favoriti nelle scommesse

27 agosto 2021 a

a

a

Udinese-Venezia è l'anticipo della seconda giornata di Serie A e ripropone dopo molti anni uno dei derby più seguiti del triveneto. Ecco pronostico e risultato esatto secondo i bookmaker.

Sampdoria-Milan, pronostico e risultato esatto: i bookmaker vedono un match equilibrato

Dopo lo sgambetto fatto alla Juventus domenica scorsa, con la rimonta da 0-2 a 2-2, i friuliani di mister Luca Gotti cercano altri punti utili per la classifica approfittando del turno tra le mura amiche contro una squadra neopromossa. La vittoria bianconera è data a quota 1.80, mentre il pari paga 3.6 volte la somma giocata e la vittoria lagunare 4.75. Il risultato esatto considerato più probabile è l'1-0 a quota 6.25, ma anche l'1-1 viene dato tutt'altro che improbabile, dal momento che è pagato a quota 7.25. A seguire, il 2-0 e il 2-1, rispettivamente a quota 8.50 e 8.75. Stessa quota per lo 0-0, sempre a 8.75. Una partita che dovrebbe quindi prevedere poche reti, con l'esito Under 2.5 dato tra 1.70 e 1.75. Guai a sottovalutare il Venezia, che ha ben figurato contro il Napoli, riuscendo a mantenere la propria porta inviolata fino a due terzi dell'incontro.

Udinese-Juventus, bianconeri chiamati a rispondere all'Inter

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.