Cristiano Ronaldo, addio alla Juventus: salta l'allenamento alla Continassa e guarda il Manchester City

Cristiano Ronaldo, sembra essere arrivato il momento dell'addio alla Juventus. Era arrivato questa mattina alle 9.20 e sembrava pronto per la seduta di allenamento. Invece Cristiano Ronaldo ha lasciato da poco la sede della Juve. Il portoghese non effettuerà dunque nessuna seduta di allenamento nella giornata di oggi alla Continassa e, quindi, non dovrebbe esserci nel match contro l’Empoli.

Attesa per le parole di Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, alle 13.30. Potrebbe essere la giornata del divorzio fra i bianconeri e CR7, sempre più vicino al Manchester City in questi ultimi giorni convulsi di calciomercato. Alla Juventus si apre quindi la partita delle alternative per rimpiazzare Cr7. Quasi impossibile arrivare a Gabriel Jesus, gradito ad Allegri, i bianconeri dovrebbero puntare a uno tra Kean, che ritornerebbe così alla "casa madre" dopo le esperienze al Psg e all'Everton, o il "vecchio" pallino Icardi, ormai chiuso tra Messi, Neymar e Mbappè.

