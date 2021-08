Georgina Rodriguez, sexy cardio con Cristiano Ronaldo. Top esplosivo, per CR7 c'è una corona | Foto

27 agosto 2021 a

La partenza di Cristiano Ronaldo da Torino (destinazione Manchester sponda City con Guardiola) è praticamente certa, ma questo di certo non turba i sonni del portoghese e della sua famiglia. Georgina Rodriguez, la sua compagna, ha infatti pubblicato una storia su Instagram in cui appare mentre è impegnata in una sessione di cardio con look sportivo e sexy proprio insieme a CR7, al quale ha disegnato una corona da re.

Ogni messaggio è puramente voluto, visto che con la partenza dalla Juventus c'è chi mette in discussione la superiorità tecnica di Ronaldo anche tra i bianconeri. Insomma, a 36 anni resta (almeno secondo Georgina) uno dei più forti (se non il migliore) al mondo. Per Georgina top e leggins che esaltano le sue curve esplosive, Ronaldo invece a petto nudo.

"Welcome to Ronchester" intanto è il titolo del Daily Mail, decisamente emblematico: in Inghilterra danno ormai per imminente il passaggio di Cristiano dalla Juventus al Manchester City. Secondo i principali media inglesi, i citizens alla fine pagheranno la cifra richiesta dalla Juve fra i 25 e i 30 milioni di euro per regalare il 36enne attaccante portoghese a Pep Guardiola.

Nella trattativa non sarà inserito il brasiliano Gabriel Jesus, contropartita molto gradita alla Juventus. Ronaldo dovrebbe firmare un contratto biennale con il City spalmando di fatto l’ingaggio da oltre 30 milioni che avrebbe percepito nel suo ultimo anno in bianconero. Giovedì 26 agosto il manager di Ronaldo Jorge Mendes è stato a Torino per parlare con la Juventus, che ha ribadito la disponibilità a cedere il giocatore solo per una cifra pari alla quota di ammortamento prevista per questa stagione. Per quanto riguarda il sostituto, i bianconeri pensano a Moise Kean, per lui sarebbe un ritorno a Torino. Più defilate e complicate le piste che portano a Mauro Icardi e a Aubameyang.

