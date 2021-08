Nicole Daza, coccole in Messico con Marcell Jacobs: posa hot in costume con lato b mozzafiato | Foto

27 agosto 2021 a

Nicole Daza sempre più sexy. La moglie di Marcell Jacobs, oro olimpico a Tokyo nei 100 metri e nella staffetta 4x100 insieme a Tortu, Patta e Desalu, è in vacanza con il marito in Messico e così sta pubblicando i momenti più belli del suo soggiorno con il campione italo texano al Trs Coral hotel di Cancun.

Nell'ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Nicole è immortalata di spalle in costume, sguardo sexy con lato b da urlo e in primo piano. Marcell non si lascia sfuggire l'occasione di commentare, alzando le mani simpaticamente in segno di resa davanti alla bellezza della moglie. Tra i commenti vip alla foto di Nicole, anche quello di Selvaggia Roma, showgirl protagonista nell'ultimo Grande Fratello Vip 5.

Per lei migliaia di like, con didascalia: "Amo la vida", ad accompagnare l'immagine. Jacobs tornerà a correre il prossimo anno e così dopo il trionfo alle Olimpiadi Nicole e Marcell ne stanno approfittando per tanto relax e vacanze. La coppia ha due figli (Anthony e Meghan, con l'atleta che ha avuto anche Jeremy da una precedente relazione). Per loro valigie targate Gucci (come testimoniato sempre da uno degli ultimi post social), con Nicole ancora sexy con top e pancia scoperta e jeans comodi, Marcell con t-shirt bianca e pantaloncini. Una coppia decisamente fashion.

Intanto per loro, o meglio, per Marcell, è arrivato il corteggiamento da parte di Milly Carlucci per Ballando con le stelle. "Marcell Jacobs? Non mi dispiacerebbe averlo nel cast di quest’anno - ha rivelato a DiPiù la conduttrice dello show che partirà il prossimo 16 ottobre -. Per me è stata un’emozione fortissima vederlo vincere. Lo abbiamo contattato ma era ancora all’estero. Come ballerino per una notte non sarebbe male - ha proseguito ancora la Carlucci -. Chissà, non mi sono mai posta dei limiti. Se uno ha un sogno lo deve rincorrere senza paura”. Intanto per Marcell, continua il relax in Messico insieme alla moglie Nicole.

