Champions League, il sorteggio dei gironi: ecco le avversarie delle italiane

Sorteggio dei gironi di Champions League a Istanbul giovedì 26 agosto. Le italiane impegnate sono quattro: Inter in prima fascia, Juventus in seconda, Atalanta in terza e Milan in quarta. Campioni d'Italia nel gruppo D, insieme al Real Madrid. A completare il girone, lo Shakthar Donetsk di Roberto De Zerbi, in una sorta di riproposizione di fatto della sfida dello scorso anno finita male per l'Inter di Conte). Infine i moldavi dello Sheriff Tiraspol. Juventus nel gruppo H, con il Chelsea di Lukaku campione in carica. Poi i russi dello Zenit e gli svedesi del Malmo, città natale di Ibrahimovic.

Atalanta nel Gruppo F insieme a Villareal e Manchester United, queste ultime finaliste di Europa League nella passata stagione, poi gli svizzeri dello Young Boys. Il gruppo E è composto da Bayern Monaco, Barcellona, Benfica e Dinamo Kiev. Per il Milan girone di ferro (B) con Atletico Madrid, Liverpool e Porto. Nello stesso gruppo (A), i club degli sceicchi, vale a dire il Manchester City di Guardiola e il Psg di Messi.

