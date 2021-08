Camila Giorgi a New York, poi ancora shooting mozzafiato: posa e sguardo sexy e fan conquistati | Foto

26 agosto 2021 a

Camila Giorgi è pronta per New York. La tennista marchigiana infatti si appresta a giocare l'ultimo torneo dello Slam della stagione, con aspettative diverse rispetto al solito dopo il trionfo al Master 1000 di Montreal. Camila ha pubblicato una foto nelle sue stories di Instagram da Central Park, per poi ripostare un breve video dello shooting fotografico super sexy in una spiaggia di Miami, dove spesso la Giorgi trascorre il suo tempo libero.

Camila Giorgi, forfait a Chicago e poi shooting bollente: stesa sul lettino in top e shorts

Camila è sempre più la stella del tennis femminile italiano e non solo. Dopo la vittoria al Master 1000 di Montreal inoltre la sua popolarità è aumentata a dismisura anche sui social, dove da tempo è ormai una delle tenniste più seguite per i suoi scatti sexy e alla moda. D'altronde recentemente la tennista marchigiana ha lanciato il suo marchio Giomila.

E così anche le ultime storie pubblicate su Instagram vanno in questa direzione, con appunto il backstage del suo ultimo shooting fotografico decisamente bollente, tra pose sexy, capelli al vento, shorts e top che esaltano il suo fisico tonico e perfetto. Pose che anche giovedì 26 agosto Camila ha riproposto nelle stories. La Giorgi si è cancellata in extremis dal torneo di Chicago, dove era accreditata della seconda testa di serie del main draw.

Camila Giorgi, a Cincinnati ritrova la Pegula e su Instagram celebra i suoi migliori outfit di sempre

Camila ha continuato comunque la sua preparazione per gli Us Open, ultima prova del Grande Slam. La tennista marchigiana ha perso al primo turno a Cincinnati contro la statunitense Jessica Pegula, una sconfitta peraltro preventivabile in seguito alla scarica di adrenalina legata al trionfo canadese. A Flushing Meadows tuttavia le aspettative per lei saranno più alte del solito. Intanto Camila ha preferito rilassarsi così, tra passeggiate a Central Park e ricordi di shooting fotografici per il suo marchio Giomila. La Giorgi prova a esaltare il binomio: vincente e sexy. Questa la missione di New York.

Camila Giorgi "senza energie" a Cincinnati, poi festa con mini vestito sexy in un locale a Miami

