Volley, Europei: quarta vittoria per l'Italia, le azzurre battono 3-0 la Croazia

Percorso netto delle azzurre del volley impegnate agli Europei. Alla Krešimir Cosic Sports Hall di Zara è infatti arrivato il quarto successo consecutivo per l’Italia che, dopo aver battuto in precedenza Bielorussi all’esordio e poi Ungheria e Slovacchia, ha superato le padrone di casa della Croazia con il punteggio di 3-0 e i seguenti parziali: 25-15, 25-23, 25-14. Il big match della Pool C, fino alla sfida di questa sera le due squadre erano a pari punti in classifica, ha premiato le azzurre di Davide Mazzanti che sono scese in campo con grinta e determinazione.

Limato il numero di errori e trovato un ritmo efficace, Sylla (7 punti) e compagne sono riuscire a imporre il proprio gioco e non permettere quasi mai alle avversarie di mettere in dubbio il punteggio finale arrivato in meno di 1h30’ di gioco. Soltanto il secondo set è stato più equilibrato, ma con l’Italia sempre a condurre le danze. Da segnalare l’uscita della centrale Sarah Fahr nel terzo set a causa di una ricaduta da un salto. Le condizioni dell’azzurra saranno valutate nelle prossime ore.

Da evidenziare le ottime prove di Paola Egonu (24 punti) e Elena Pietrini (14 punti alla fine) che hanno fornito sostanza e qualità alla formazione azzurra. Domani le azzurre, rinfrancate da questo importante successo che permettono loro di rimanere in vetta al girone, affronteranno l’ultimo impegno previsto dal calendario della Pool C. Le azzurre scenderanno in campo alle ore 20 (diretta su RaiTre e DAZN) per la sfida con la Svizzera con l’obiettivo di centrare la quinta vittoria consecutiva.

