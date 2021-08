Paralimpiadi, nuoto: oro e argento nei 100 metri farfalla con Carlotta Gilli e Alessia Berra

25 agosto 2021 a

a

a

Doppietta azzurra nella finale dei 100 farfalla S13 di nuoto alle Paralimpiadi di Tokyo. Dopo la prima medaglia (bronzo di Bettella), ecco anche il primo oro, firmato da Carlotta Gilli, con tanto di record paralimpico in 28"79. A completare la festa azzurra ci pensa Alessia Berra, argento in 30"58.

Paralimpiadi Tokyo 2020, quattro umbri in cerca di gloria

Sempre dal nuoto è arrivata, questa mattina, la prima medaglia azzurra alle Paralimpiadi di Tokyo: Francesco Bettella, a 32 anni, è bronzo nei 100 dorso S1. Oro per Israele con Shalabi con il tempo 2’28"04, argento per l’ucraino Kol con 2’28"29. Dopo questo primo podio, il capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Lamberto Giannini ha espresso il suo orgoglio e compiacimento all’atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Oro Francesco Bettella, che ha vinto la prima medaglia italiana alle Paralimpiadi, iniziate oggi a Tokyo. "La vittoria di oggi ci dimostra come con tenacia, determinazione e passione si possono raggiungere importanti risultati e superare i grandi ostacoli che la vita ci riserva", ha dichiarato il capo della Polizia. Il prefetto Giannini ha infine espresso un grande incoraggiamento a tutta la compagine azzurra presente a Tokyo.

Bebe Vio, dal desiderio di adottare bambini all'odio per il fondotinta: "Non voglio nascondere le mie cicatrici"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.