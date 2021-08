Mini Gp, Casagrande Contardi chiude terzo in Italia

Il pilota di Palazzo di Assisi nella prossima stagione correrà in Pre Moto 3

25 agosto 2021 a

a

a

Nell’ambiente del Civ Junior lo hanno considerato la rivelazione della stagione. Luca Maria Casagrande Contardi, 12 anni, con la sua Bucci Moto e il 23 sul cupolino, lo ha confermato anche nell’ultimo appuntamento delle gare di MiniGp del campionato italiano di velocità junior a Varano, dove è stato fra i più apprezzati protagonisti. Alla fine della stagione, così, è arrivato il podio nella classifica generale. Il giovanissimo pilota di Palazzo di Assisi, al primo anno nella MiniGp, è terzo con 124 punti in 10 gare (mai uno zero), come Gionata Barbagallo, ma l’umbro è davanti per un podio in più.

Civ Junior, il pilota umbro di 11 anni Casagrande Contardi vice campione italiano nella Ohvale 160

Campione italiano si è laureato Matteo Gabarrini del Team Pasini (199), secondo Gabriel Tesini (Fmsc, 151). Luca Maria ha lasciato il segno ed è corteggiato da diversi team in Italia e in Spagna. Per la prossima stagione ci sarà il salto di categoria in Pre Moto 3 (Civ Elf). “Mi sono divertito anche quest’anno”, dice Luca Maria, tricolore nel 2019 con l’Ohvale 110, secondo nel 2020 con la 160, “è stata una bella esperienza. Ho conquistato un secondo e due terzi posti e il terzo nella classifica generale. La gara più bella è stata quella di Modena. L’ultima a Varano (domenica 22 ndr) addirittura bellissima quando ero in testa e poi…lasciamo stare”.

Maverick Vinales correrà per l'Aprilia il prossimo anno

Infatti, Casagrande Contardi, in lotta con Balducci, è finito a terra con tante recriminazioni dopo una sorpasso deciso del suo collega, classificato a “contatto di gara”. “Ma va bene così”, conclude Luca Maria (sesto e nono a Varano). “L’obiettivo di inizio stagione è stato centrato”, commenta papà Luca, “ringraziamo Bucci Moto, Berik e tutti gli sponsor. Ora pensiamo alla prossima stagione”.

Moto Gp, separazione immediata tra Yamaha e Vinales

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.