Bebe Vio, dal desiderio di adottare bambini all'odio per il fondotinta: "Non voglio nascondere le mie cicatrici"

Bebe Vio, all'anagrafe Beatrice Vio, è una schermitrice italiana, pluricampionessa paralimpica. Nata a Venezia il 4 marzo del 1997, sotto il segno dei Pesci, quando aveva 11 anni e frequentava la scuola media, Bebe è stata colpita da una meningite fulminante. Fu ricoverata d’urgenza e a causa dell’estendersi dell’infezione, i medici furono costretti ad amputarle le gambe e le braccia.

"Ho chiesto ai medici di uscire prima dall’ospedale perché era il mio compleanno, mio papà a casa mi faceva le medicazioni ma non avevo la morfina - ha raccontato a Che tempo che fa da Fabio Fazio in una vecchia intervista -. Mi faceva molto male, urlavo 'perché a me, perché a me' e volevo suicidarmi". Bebe Vio è una delle atlete paralimpiche più famose e amate in Italia e nel mondo. Ha vinto praticamente tutti i tornei di scherma (nel fioretto) più importanti a livello europeo e mondiale, nonostante sia la prima schermitrice al mondo a gareggiare con protesi a tutti e quattro gli arti.

Dopo l'amputazione degli arti, Bebe riprese la scuola dopo appena 3 mesi di degenza, e un anno dopo ha ripreso ad allenarsi nella scherma, sua grande passione e sport che le ha regalato enormi gioie. Nella sua carriera, inoltre, ha vinto 5 volte la medaglia d’oro nei campionati europei paralimpici, 3 volte nei campionati mondiali paralimpici e ancora la medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Rio De Janeiro del 2016. Nel 2021 è stata scelta, insieme a Federico Morlacchi, come portabandiera della delegazione italiana alle Paralimpiadi di Tokyo. Tra le curiosità sul suo conto, non ama il fondotinta: "Sono stata in televisione e mi hanno messo così tanto fondotinta in faccia che non si vedevano più le cicatrici. A me le mie cicatrici piacciono, fanno parte di me", ha detto tempo fa. Sempre in passato ha confidato: "So solo che vorrei adottare dei bambini, mi piacciono e vorrei dare loro questa opportunità". Qualche mese fa è stata fotografata insieme a Giorgio Avola, ma i due non hanno né confermato né smentito se la loro sia semplice amicizia o qualcosa in più.

