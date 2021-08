Il presidente della Figc Gravina porta la Coppa Europa a Perugia

Sabato 28 il numero uno del calcio italiano ospite di Repace a Prepo

Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, sarà ospite del Comitato Regionale Umbria. L’appuntamento, nella sede di Prepo è per sabato 28. Gravina analizzerà con Luigi Repace l’attuale situazione del movimento calcistico nazionale e regionale. Nel corso della giornata, dalle 13 alle 17.30, verrà anche esposta al pubblico, per la prima volta, nell’ambito dei Comitati Regionali, la Coppa conquistata dalla Nazionale Italiana ad Euro 2020.

Il Comitato Regionale Umbria ricorda che, in ottemperanza alle vigenti normative anti Covid, per l’accesso alla Sala Auditorium sarà necessario essere in possesso della certificazione Green Pass o di un tampone negativo, effettuato nelle 48 ore antecedenti.

