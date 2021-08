Paralimpiadi Tokyo 2020: programma e dove vederle in tv

23 agosto 2021 a

Si rialza il sipario su Tokyo 2020. A un mese dall’inizio dell’Olimpiade, il testimone passa alla Paralimpiade estiva che scatterà martedì 24 agosto alle ore 13 in diretta tv con la Cerimonia d’apertura allo Stadio Olimpico della capitale giapponese. Di seguito il programma e dove vederle in tv. Saranno Giochi blindati, persino un po' di più di quelli dello scorso mese perchè i contagi in Giappone da qualche giorno superano le 25 mila unità, anche se quelli riguardanti la "bolla paralimpica" come l’ha definita il presidente dell’Ipc Andrew Parsons si attestano sui 140 con soltanto 5 casi di positività tra gli atleti.

Nelle 22 discipline in programma si sfideranno circa 4.400 atleti in rappresentanza di 162 delegazioni (compresa quella degli atleti rifugiati), tre in più rispetto a Rio 2016 (159) e appena 2 in meno in confronto al primato di Londra 2012 (164). L’Italia si presenta alla Paralimpiade di Tokyo con la delegazione più numerosa di sempre, 115 atleti, con le donne (63) che per la prima volta superano gli uomini (52). Gli azzurri saranno impegnati in 15 delle 22 discipline previste.

Tredici ore al giorno di racconto in diretta tv, tra Rai 2 e Raisport+HD, la possibilità, in caso di contemporaneità di eventi, di spostarsi anche sul canale 58 del digitale terrestre, Raisport SD, due rubriche dedicate, lo streaming e l’on demand su RaiPlay per non perdere nemmeno un minuto delle emozioni che le Paralimpiadi di Tokyo riserveranno. L’offerta Rai, in esclusiva assoluta per l’Italia, sarà una narrazione lunga due settimane e più di 150 ore, a partire dalla Cerimonia di apertura, in programma martedì 24 e in onda su Rai 2 a partire dalle 13, con Bebe Vio e Federico Morlacchi nel ruolo di portabandiera per l’Italia. Da mercoledì 25, invece, con l’inizio delle competizioni, spazio al racconto in diretta, diviso tra Rai 2, in onda dall’1.50 alle 10.10 e Raisport+HD, dalle 10.10 fino al termine della giornata di Tokyo, intorno alle 15.30. Dalle 15.30 alle 17.30, invece, senza soluzione di continuità, ancora sul canale tematico raggiungibile al 57 del digitale terrestre, la sintesi delle gare.

