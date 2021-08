Calcio, Pellissier ottiene il via libera della Figc: nasce la nuova società dalle ceneri del Chievo

23 agosto 2021 a

Una vera bandiera del ChievoVerona Sergio Pellissier, l'ex bomber gialloblù che tanto ha entusiasmato i suoi tifosi dimostrando un attaccamento indissolubile alla maglia: quasi vent'anni di carriera nel club, conditi da 500 presenze e 135 gol. Ma la storia d'amore è destinata a continuare malgrado le enormi difficoltà: Pellissier ha ottenuto l'okay della Figc per l'affiliazione di una nuova societa, l'Fc Chievo 1929, che rinasce dalle ceneri della compagine veronese esclusa dai campionati professionistici per inadempienze tributarie.

La squadra potrebbe ripartire dalla terza o seconda categoria. Parlando a L'Arena, Pellissier aveva accennato al progetto in corso di sviluppo: "E' fondamentale ripartire. Io non mollo niente, per il Chievo non posso arrendermi davanti alle prime difficoltà". A fine luglio il Collegio di garanzia del Coni aveva infatti rigettato il ricorso della società contro la mancata iscrizione al campionato di Serie B. La decisione aveva di fatto cancellato dalla geografia calcistica una squadra storica, che per tanti anni ha militato in Serie A raggiungendo anche obiettivi importanti, come i preliminari di Champions giocati nel 2006. Nei giorni scorsi, la favola si era amaramente avviata a conclusione senza margini per un salvataggio in extremis. Lo stesso Pellissier su Instagram aveva manifestato tutta la sua amarezza.

Ma l'amore per la maglia e l'attaccamento alla società sono qualcosa che rimane, nonostante le difficoltà: "Chi me lo fa fare? L’amore per il Chievo - aveva confessato a L'Arena Pellissier -Penso di averlo detto da subito: non posso arrendermi all’idea che una parte di me finisca chissà dove, cancellata. Poi, certo, non voglio regalare e regalarmi illusioni. Non sono qui per fare brutte figure. Vado in fondo, se davvero si può andare fino in fondo. Ma questo non è certo il momento di dire: beh, è finita e così sia. Se ami qualcosa o qualcuno, dai tutto". Ed ora, da questa creatura, rinasce in una nuova veste un antico amore.

