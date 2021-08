Europei di volley, l'Italia fa secca l'Ungheria: ora la Slovacchia

Battuta 3-0 la squadra magiara, sotto con la squadra di Fenoglio

Tutto facile alla Krešimir Cosic Sports Hall di Zara per l’Italia che nel secondo impegno al Campionato Europeo di volley femminile ha superato l’Ungheria per 3-0 (25-16, 25-15, 25-19). Le azzurre torneranno in campo lunedì alle 17.15 (diretta su RaiDue e DAZN): per il terzo impegno previsto dal calendario della Pool C della rassegna continentale, Sylla e compagne sfideranno la Slovacchia. La formazione allenata dal tecnico Marco Fenoglio è uscita sconfitta dal match disputato oggi pomeriggio contro la Croazia di Daniele Santarelli, 3-0 (25-21, 25-14, 25-13) il risultato finale a favore delle padrone di casa.

Nessuna variazione nel sestetto per la formazione rispetto alla partita precedente. Il ct Davide Mazzanti schiera in campo la diagonale Orro-Egonu, le schiacciatrici Pietrini e Sylla, le centrali Fahr e Chirichella e il libero De Gennaro. Dall’altra parte della rete Gluszak risponde con to lo starting six composto da Szucs, Gyimes, Bagyinka, Szakmáry, Pekárik, Vezsenyi e il libero Tóth. Concessi i primi due punti del match alle avversarie, le azzurre trovano subito il giusto ritmo: un attacco vincente di Pietrini vale il +5 (9-4) e induce il tecnico Gluszak a chiamare il primo time out della serata. L’Ungheria fatica ad arginare la manovra delle ragazze del ct Mazzanti che allungano ulteriormente il passo: due ace consecutivi di Egonu portano il vantaggio a +7 (17-10), punto in battuta di Chirichella porta lo score a +9 (21-12). Il primo set va alle azzurre che chiudono 25-16.

