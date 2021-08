Camila Giorgi, forfait a Chicago e poi shooting bollente: stesa sul lettino in top e shorts | Foto

23 agosto 2021 a

Camila Giorgi è sempre più la stella del tennis femminile italiano e non solo. Dopo la vittoria al Master 1000 di Montreal inoltre la sua popolarità è aumentata a dismisura anche sui social, dove da tempo è ormai una delle tenniste più seguite per i suoi scatti sexy e alla moda. D'altronde recentemente la tennista marchigiana ha lanciato il suo marchio Giomila. E così anche le ultime storie pubblicate su Instagram vanno in questa direzione, con il backstage del suo ultimo shooting fotografico decisamente bollente, tra pose sexy, capelli al vento, shorts e top che esaltano il suo fisico tonico e perfetto.

La Giorgi inoltre si è cancellata in extremis dal torneo di Chicago, dove era accreditata della seconda testa di serie del main draw. Camila continuerà comunque la sua preparazione per gli Us Open, ultima prova del Grande Slam. Dopo il successo nel Master 1000 di Montreal, la tennista marchigiana ha perso al primo turno a Cincinnati contro la statunitense Jessica Pegula, una sconfitta peraltro preventivabile in seguito alla scarica di adrenalina legata al trionfo canadese. Ma a Flushing Meadows le aspettative per lei saranno più alte del solito.

Negli ultimi giorni Camila si è scatenata in un locale a Miami, il Baoli, ballando e concedendosi così una serata di relax e divertimento. Per lei anche in questo caso un look super sexy, con vestito cortissimo.

La Giorgi, sempre nei giorni scorsi, ha spiegato così la sconfitta immediata a Cincinnati: "Sinceramente ero molto stanca, non avevo davvero più energie - ha detto commentando la partita contro la Pegula al sito ubitennis.it -. Dopo la finale di Montreal ho avuto pochissimo tempo a disposizione. Sono arrivata in albergo a Cincinnati alle due del mattino e lunedì mi sono allenata un po’. Non ho potuto certamente festeggiare, ma nemmeno preparare il match con Pegula come si deve". Poi la serata di Miami.

Camila, dopo il trionfo al Master 1000 di Montreal, è balzata dalla posizione numero 71 alla 34 del ranking Wta. L'obiettivo di scalare ulteriormente la classifica è legato ovviamente al rendimento che avrà a Flushing Meadows, nell'ultimo Slam della stagione. Intanto è giusto alleggerire un po' la pressione con un servizio fotografico da urlo. Giusto per far impazzire i suoi sempre più numerosi follower.

