Nicole Daza e Marcell Jacobs, ancora tempo di vacanze. E Milly Carlucci corteggia l'oro di Tokyo | Foto

23 agosto 2021 a

a

a

Ready to go. Questa la scritta che campeggia sulla storia su Instagram pubblicata da Nicole Daza, la compagna e futura moglie (si sposeranno nel settembre 2022) di Marcell Jacobs, oro olimpico a Tokyo nei 100 metri piani e nella staffetta 4x100 insieme a Patta, Desalu e Tortu. Evidentemente per la coppia è ancora tempo di vacanze.

Nicole Daza, top con seno in primo piano: Marcell Jacobs non si contiene. Il commento è hot | Foto

Jacobs tornerà a correre il prossimo anno e così dopo il trionfo alle Olimpiadi Nicole e Marcell ne approfittano per tanto relax e vacanze. La coppia ha due figli (Anthony e Meghan, con l'atleta che ha avuto anche Jeremy da una precedente relazione). Per loro valigie targate Gucci, Nicole sempre sexy con top e pancia scoperta e jeans comodi, Marcell con t-shirt bianca e pantaloncini. Una coppia decisamente fashion.

Intanto per loro, o meglio, per Marcell, è arrivato il corteggiamento da parte di Milly Carlucci per Ballando con le stelle. "Marcell Jacobs? Non mi dispiacerebbe averlo nel cast di quest’anno - ha rivelato a DiPiù la conduttrice dello show che partirà il prossimo 16 ottobre -. Per me è stata un’emozione fortissima vederlo vincere. Lo abbiamo contattato ma era ancora all’estero. Come ballerino per una notte non sarebbe male - ha proseguito ancora la Carlucci -. Chissà, non mi sono mai posta dei limiti. Se uno ha un sogno lo deve rincorrere senza paura”.

Nicole Daza, lo spot del passeggino è sexy: per la moglie di Jacobs top e leggins super attillati | Foto

Parlando della trasmissione, invece, ha fatto sapere: “Stiamo facendo i casting per prendere nuovi ballerini - ha commentato -. Inoltre sta per partire Ballando on the Road, lo spettacolo itinerante di Ballando con le Stelle che, in settembre, dovrebbe toccare tre tappe in Italia: una al Nord, una al Centro e una al Sud. In quell’occasione, oltre a scegliere ballerini amatoriali da lanciare durante la serata, avremo modo anche di conoscere nuovi ballerini professionisti. Nella vita si va avanti, l’importante è non perdere mai l’entusiasmo”. E a proposito di questo, Jacobs e Nicole Daza in questo momento ne hanno da vendere.

Renata Erika, siluro sull'ex Marcell Jacobs: "Tuo figlio aspetta ancora una telefonata dopo Tokyo" | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.