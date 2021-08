Roma-Fiorentina, pronostico e risultato esatto: Mourinho torna in Serie A

22 agosto 2021 a

Roma-Fiorentina di questa sera alle ore 20.45 segna il ritorno su una panchina di Serie A per Josè Mourinho. Ecco il pronostico e il risultato esatto del match secondo i principali bookmaker.

La Roma parte favorita: la vittoria dei giallorossi è pagata mediamente a 1.75; il pari è quotato intorno a 3.90, mentre il successo viola è dato intorno a 4.90. Il risultato esatto considerato più attendibile è il 2-1, pagato 8.50 volte la posta giocata; subito dietro l'1-0 a 8.75. Seguono, a quota 10, il 2-0 e a quota 13 il pari a reti inviolate. Tra gli altri esiti più giocati dagli scommettitori c'è l'over 2.5 a 1.60 e il "gol" a 1.55. I bookmaker, quindi, credono che entrambe le squadre riusciranno a bucare la porta avversaria.

A pochi giorni dalla vittoria contro il Trabzonspor nell’andata del playoff di Conference League, la Roma si prepara a debuttare in campionato in un Olimpico vicino al sold out contro la Fiorentina. «Farò pochi cambi», assicura Josè Mourinho che potrebbe persino confermare in blocco l’undici visto in Turchia con Karsdorp, Mancini, Ibanez e Vina nel reparto arretrato. Gli unici dubbi potrebbero riguardare il centrocampo, dove Cristante e Veretout sono, per motivi diversi, in ritardo di preparazione rispetto al resto della squadra. Ma la situazione di mercato in bilico per Diawara e Villar potrebbe spingere il tecnico a confermare il pacchetto in mediana. Difficile l’esordio dal 1’ di Tammy Abraham che è convocato e pronto ad entrare in campo in corsa. Sarà confermato titolare Eldor Shomurodov, l’uomo più in forma del precampionato giallorosso. Alle sue spalle Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan.

