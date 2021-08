Udinese-Juventus, pronostico e risultato esatto: Allegri torna sulla panchina bianconera

22 agosto 2021 a

a

a

Udinese-Juventus pare alle ore 18.30 la giornata di oggi del campionato 2021-2022 di Serie A, insieme a Bologna-Salernitana. I bianconeri devono rispondere all'Inter che ieri ha battuto 4-0 il Genoa e godono dei favori del pronostico. Ecco le quote previste dai bookmaker per la partita e per il risultato esatto del match.

Inter-Genoa, pronostico e risultato esatto: nerazzurri favoriti dai bookmaker

La vittoria in trasferta dei bianconeri è quotata tra 1.40 e 1.50, mentre il pari paga 4.5 volte la posta giocata; la vittoria dei friulani, invece, è data tra quota 7 e 8. Il risultato esatto considerato più probabile è lo 0-1 - pagato a quota 7 - così come lo 0-2, pagato alla stessa quota. Seguono l'1-2 e l'1-1 a 8,75. Partita con pochi gol, stando alle quote dei risultati esatti, ma potrebbero esserci sorprese: il no gol - ossia almeno una delle due porte inviolate - è pagato a 1.70, mentre l'over 2.5 (ossia almeno tre gol complessivi nel corso dell'incontro) a 1.70. Quello di Udine è un campo tradizionalmente fortunato per la Juventus, che anche lo scorso anno vinse in rimonta nel finale con una doppietta di Ronaldo, dopo lo svantaggio iniziale. Ma la prima di campionato riserva sempre insidie, tanto più per la Juventus con gli uomini contati a centrocampo, uno dei punti deboli della passata stagione.

Empoli-Lazio, pronostico e risultato esatto: trasferta insidiosa per Sarri

"Il debutto è sempre difficile, è la prima partita ufficiale e bisognerà essere pronti. Per uscire da Udine con una vittoria servirà una prestazione solida e tecnica, con grande pazienza. Troveremo una squadra forte fisicamente, nell’ultimo campionato non ha subito gol su angolo, sono molto bravi nel contropiede, hanno giocatori veloci e in difesa sono strutturati", ha detto il tecnico della

Juventus, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del debutto in campionato contro l’Udinese.

Serie A: Dazn zoppica nel primo match e gli utenti scatenano l'ironia. Ecco i tweet

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.