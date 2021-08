Europei di volley, Egonu e Pietrini fanno sorridere l'Italia

Superata la Bielorussia con facilità: 3-0. Ora l'Ungheria

Esordio vincente delle azzurre al Campionato Europeo Femminile. Nel primo match disputato alla Krešimir Cosic Sports Hall di Zara in Croazia l’Italia ha battuto la Bielorussia per 3-0 (25-20, 25-28, 25-16). Un match dall’avvio equilibrato nel corso del quale Sylla e compagne sono cresciute e sono riuscite a imporre il proprio gioco. Migliori realizzatici della partita Elena Pietrini (autrice di 19 punti e 2 ace con un 63% in attacco) e Paola Egonu (20 punti, 4 ace e 62% in attacco). L’ottimo rendimento in battuta è stato sicuramente una delle chiavi vincenti di questo match: 11 gli ace messi a terra dalle azzurre nel corso della gara. Archiviato il primo appuntamento con il calendario della Pool C dell’Europeo le azzurre torneranno in campo domenica alle ore 20 per la sfida contro l’Ungheria.

Per la gara d’esordio all’Europeo Femminile il ct Davide Mazzanti si affida al sestetto composto dalla diagonale Orro-Egonu, dalle centrali Chirichella e Fahr, dalle schiacciatrici Pietrini e Sylla e al libero De Gennaro. Per la Bielorussia il ct Stanislav Salikov si affida invece al sestetto composto da Markevich, Vladyka, Klimets, Davyskiba, Stoliar, Lapato e al libero Panaseka.

Il primo set si apre nel segno dell’equilibrio (9-9). Sono le azzurre a cambiare l’inerzia della gara: un attacco vincente di Pietrini segna il +4 (15-11). L’Italia mantiene il ritmo, incrementa il vantaggio sulle avversarie (21-16) e chiude senza patemi la prima frazione a proprio favore (25-20). Anche il secondo set, nella prima parte, imbocca i binari dell’equilibrio (7-7). Sono le azzurre a cambiare il passo e a imporre il proprio gioco arrivando sul +4 (16-12). La formazione tricolore mantiene la concentrazione e continua a macinare buon gioco: un muro vincente vale il +6 (21-15), un ace di Fahr consolida il vantaggio (23-16). È Egonu a firmare l’ultimo punto del secondo set (25-18) conquistato dall’Italia. Un ottimo turno di battuta di Egonu (3 ace per lei, a fine serata saranno 4) spinge avanti le azzurre in avvio di terza frazione (6-2). Il time out chiamato dalla panchina bielorussa non cambia l’inerzia del gioco e il buon gioco espresso premia le azzurre che allungano sul +6 (12-6). Due ace consecutivi di Pietrini portano il vantaggio a +8 (15-7). Cresce ancora la qualità del gioco e la manovra azzurra non trova resistenza. Le ragazze del ct Mazzanti continuano a dettare il ritmo della gara (20-10) e chiudono agevolmente il primo impegno dell’Europeo Femminile.

