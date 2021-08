Empoli-Lazio, pronostico e risultato esatto: trasferta insidiosa per Sarri

21 agosto 2021 a

Empoli-Lazio è una delle due partite serali di questa giornata di anticipo del campionato di calcio di Serie A 2021-2022. La stagione che vede l'Inter chiamata a difendere il tricolore conquistato a maggio si apre infatti con Inter-Genoa e Verona-Sassuolo alle ore 18.30. Ecco pronostico e risultato esatto della prima panchina di Maurizio Sarri alla guida della squadra biancoceleste.

Secondo i principali bookmaker, la Lazio è favorita: la vittoria in trasferta paga tra 1.70 e 1.80 volte la posta giocata; il pari è dato a quota 3.85/4.00 mentre la vittoria dei padroni di casa è data tra 4.25 e 5. Una gara dove la Lazio è quindi logicamente favorita contro una neopromossa, ma che presenta al tempo stesso molte insidie. Il risultato esatto più probabile è considerato lo 0-1, pagato a 7.75; seguito dall'1-2 a 8.50 e dallo 0-2 a 9.50. Il pari a reti inviolate è dato a 11. I bookmaker considerano comunque probabile che la squadra tocana segni almeno un gol: a 1.65 viene infatti pagato proprio l'esito "gol", che sta a significare che ognuna delle due squadre riuscirà a fare almeno una rete.

Dovrebbe essere anche una partita ricca di occasioni e reti, dato che l'over 2.5 è pagato anch'esso intorno a quota 1.70, quindi si prevedono almeno tre gol. Interessanti le quote in combo tra esito finale (ossia 1, X o 2) e il numero di gol segnati o il multigol, opzioni care a molti amanti delle scommesse. Domani tocca invece alla Juventus, attesa alle 18.30 in casa dell'Udinese: la squadra di Max Allegri è considerata la favorita per il titolo ed è chiamata a partire subito forte per tornare a guidare la classifica, come è stato per nove anni, salvo la parentesi dello scorso campionato.

