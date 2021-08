Inter-Genoa, pronostico e risultato esatto: nerazzurri favoriti dai bookmaker

21 agosto 2021 a

Inter-Genoa apre oggi il campionato di calcio di Serie A 2021-2022 alle ore 18.30 (in campo alla stessa ora anche Hellas Verona e Sassuolo). Ecco il pronostico dell'esito finale della partita e del risultato esatto secondo i bookmaker.

I campioni d'Italia, orfani di Lukaku, Hakimi e dell'allenatore del tricolore, Antonio Conte, sono chiamati a partire subito bene di fronte ai propri tifosi. I nerazzurri sono chiaramente favoriti, con l'esito 1 - ossia la vittoria dei padroni di casa - quotata tra 1.30 e 1.35 dai principali bookmaker. Il pari è dato tra 5 e 5.50 e la vittoria ospiti tra 9.50 e 10. Il risultato esatto considerato più probabile è il 2-0, pagato a 6.50, seguito dall'1-0 a 7.25, dal 3-0 a 8.50 e dal 2-1 a 9.25. A quota 10 l'1-1. Il 3-1 paga 12,5 volte la posta giocata, mentre lo 0-0 13 volte. L'esito "no gol", ossia almeno una delle due porte inviolate, paga a 1.70, mentre l'over 2.5 (che vuol dire che durante il match saranno segnati complessivamente almeno tre gol) a 1.65. Interessante la quota in combo 1+Under 4.5 (ossia vittoria dell'Inter con massimo quattro gol totali nell'incontro) pagata a 1.60.

Oggi, come detto, si giocano anche Verona-Sassuolo alle 18.30 e, in serata, Empoli-Lazio e Torino-Atalanta (ore 20.45). Debutto quindi sulla panchina della Lazio per Maurizio Sarri, mentre Gasperini dovrà riconfermare le ottime stagioni alla guida dell'Atalanta, che hanno portato la Dea in Champions League.

