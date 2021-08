Moto Gp, separazione immediata tra Yamaha e Vinales

Foto: lapresse

La Yamaha e Maverick Vinales si separano "con effetto immediato". Dopo il Gran Premio di Olanda era stato annunciato dalla casa giapponese che il contratto biennale del pilota spagnolo sottoscritto per le stagioni 2021 e 2022 sarebbe terminato in anticipo al termine di questa annata della MotoGp ma, in seguito a quanto avvenuto nel Gran Premio di Stiria e "dopo attente considerazioni da entrambe le parti", "di comune accordo è stata presa la decisione di separarsi con effetto immediato", rivela Yamaha.

"AD Assen Yamaha e Viñales avevano già comunicato la decisione di porre fino in anticipo al loro accordo biennale valido per il 2021 e per il 2022 al termine di questa annata. Il pilota e il team si sono impegnati a continuare il loro rapporto fino alla fine di questa stagione, con il team che gli avrebbe garantito tutto il suo supporto fornendogli il massimo dell’impegno in modo da chiudere il progetto con stile - ha dichiarato Lin Jarvis, Yamaha Motor Racing Managing Director -. Purtroppo la gara del Gran Premio di Stiria non è andata bene, non è terminata bene e dopo attente considerazioni compiute da entrambe le parti è stata presa di comune accordo la decisione di chiudere il rapporto in anticipo. In questo modo il pilota sarà libero di seguire la decisione che ha preso in ottica futura e inoltre permetterà al team di concentrare i suoi sforzi sulle gare che restano in questa stagione 2021 insieme a un pilota sostitutivo che deve ancora essere stabilito". Il pilota spagnolo infatti ha firmato un contratto con Aprilia per la stagione 2022. "Vorrei esprimere la sincera gratitudine di Yamaha nei confronti di Maverick. Yamaha continuerà a conservare con affetto i bei ricordi e ad apprezzare il lavoro di entrambe le parti svolto in quattro anni e mezzo insieme che ci hanno portato a vincere otto gare, a salire sul podio per 24 volte e a due terzi posti al termine delle stagioni 2017 e 2019 nella classifica mondiale - ha concluso Jarvis - Auguriamo a Maverick tutto il meglio per il suo futuro".

"Dopo la decisione di comune accordo presa ad Assen di separarci con un anno di anticipo, abbiamo deciso anche di impegnarci a completare la stagione in corso con il massimo dell’impegno da entrambe le parti. La gara del Gran Premio di Stiria non è andata come auspicavamo e purtroppo non si è conclusa bene - ha ricordato Vinales, sospeso per motivi disciplinari -. Dopo accurate considerazioni entrambe le parti hanno concordato che sarebbe meglio terminare questo rapporto con effetto immediato. Sono davvero grato a Yamaha per la grande opportunità che mi ha dato. Un grande grazie anche per il supporto che mi ha dato nel corso di questi quattro anni e mezzo di competizioni e ricorderò con orgoglio i risultati che abbiamo raggiunto insieme. Avrò sempre un grande rispetto nei confronti di Yamaha e le auguro davvero il meglio".

