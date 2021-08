Trabzonspor-Roma 1-2: i video dei gol di Pellegrini, Cornelius e Shomurodov

19 agosto 2021 a

Trabzonspor-Roma finisce 1-2 per i giallorossi di Mourinho che debuttano con un bel successo in trasferta alla guida del tecnico portoghese. Di seguito i video dei gol di Pellegrini, Cornelius e Shomurodov. La partenza dei giallorossi è timida e l’iniziativa sembra quasi essere lasciata nelle mani dei turchi che chiudono la prima mezz’ora con una percentuale più alta di possesso palla. La prima conclusione verso la porta è del Trabzonspor: al 16’ ci prova Nwakaeme che prova a sorprendere senza successo Rui Patricio sul primo palo. Si affaccia anche la Roma che, a differenza di quanto mostrato contro il Raja, offre la spinta congiunta dei due laterali Vina e Karsdorp. Proprio l’olandese al 39’ ha la chance più nitida del primo tempo: Shomurodov apre per il compagno che col destro da posizione defilata colpisce l’esterno della rete.

Sotto tono nel primo tempo Pellegrini ma con la fascia al braccio ed è proprio il numero 7 a firmare la prima rete dell’era Mourinho in un’azione condotta dai tre giocatori della trequarti: al 55’ Zaniolo apre sulla sinistra, Mkhitaryan crossa in direzione Pellegrini che col destro batte Cakir da pochi passi. Ma al 64’ il Trabzonspor pareggia con due ex Serie A: Bruno Peres scende sulla fascia e crossa per il neo entrato Cornelius che si presenta ai suoi nuovi tifosi con un colpo di testa vincente.

La Roma subisce il contraccolpo e sbanda. Al 69’ Hamsik mette in movimento Nwakaeme che si accentra e calcia ma Rui Patricio è attento. Ma all’81’ la Roma torna in vantaggio e lo fa con una situazione che si è vista diverse volte nel precampionato: calcio d’angolo di Zaniolo, colpo di testa di Mancini sul palo e tap in di Shomurodov che sigla il primo gol in giallorosso. Per oltre un’ora di gioco Mourinho non fa cambi. Le prime sostituzioni arrivano solo all’82’ con l’autore del gol e Mkhitaryan che lasciano spazio a Borja Mayoral e Carles Perez. Finisce 2-1 per la Roma: il ritorno è in programma giovedì prossimo, 26 agosto, all’Olimpico.

