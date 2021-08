Flachi torna in campo a 46 anni: "Con la cocaina ho chiuso, voglio allenare i bambini"

19 agosto 2021 a

Una vera e propria seconda vita quella che appresta a iniziare Francesco Flachi. La rinascita è una data cerchiata di rosso sul calendario: 12 gennaio 2022, dopo 12 anni, fra cinque mesi, scade la squalifica per doping di Francesco Flachi, uno dei più talentuosi e controversi fantasisti degli anni Novanta. "Finalmente potrò ricominciare". Giocava nel Brescia, fu trovato positivo alla cocaina dopo la partita con il Modena. Era recidivo, ha rischiato la radiazione. "Mi crollò il mondo addosso - ha sottolineato lo stesso Flachi a Repubblica -. Non cerco scuse, non le ho mai cercate, ho sbagliato e ho pagato. Ma lì, in quel momento, sprofondai nel buio. Ci ho messo cinque anni per ritrovarmi - ha detto il 46enne toscano -. Dopo la squalifica non volevo più saperne del calcio. Ho aperto una paninoteca, ho provato a inventarmi un’altra vita, ma il pallone quando ce l’hai dentro, prima o poi torna fuori. Così dopo quei cinque anni di vuoto piano piano mi sono riavvicinato".

E ora, a 46 anni, ha deciso di tornare a giocare, con il Signa nel campionato di Eccellenza.

Flachi è entrato quindi nel dettaglio: "Certo non ho i novanta minuti nelle gambe e non ho nemmeno lo sprint di una volta, però mancano cinque mesi al mio ritorno in campo e penso di riuscire a rimettermi in forma. Sa che le dico, abbiamo iniziato la preparazione e quando sono arrivato al campo ero emozionato", ha ammesso. "L’idea è nata per gioco - ha poi aggiunto Flachi -, il presidente del Signa mi provocava: secondo me non ce la fai a giocare. E alla fine ho accettato. Penso di poter essere un punto di riferimento per i ragazzi e magari essere anche uno stimolo per migliorare. Ho fatto tantissime caz****, errori nella mia vita, ma oggi sono un uomo diverso, cambiato, pronto a rimettersi in gioco. Ora faccio questi sei mesi con il Signa e poi a giugno voglio prendere il patentino di allenatore. E' quella la mia strada. Vorrei allenare i bambini".

E non pensa che ci saranno genitori che avranno problemi con il suo passato? "Può darsi, ma in questi anni ho ricevuto tante dimostrazioni di affetto dai fiorentini - ha proseguito l’ex attaccante della Viola e della Sampdoria -. Ho collaborato per qualche anno con il settore giovanile del Bagno a Ripoli, una società alle porte di Firenze, e non ho mai avuto problemi. Poi qualche anno fa ho iniziato a dare lezioni private di calcio e sono arrivato ad avere fino a 70 bambini. Capisce? C’è ancora chi si fida di me e questo è bellissimo".

