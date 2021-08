Nicole Daza, lo spot del passeggino è sexy: per la moglie di Jacobs top e leggins super attillati | Foto

17 agosto 2021 a

a

a

Nicole Daza è ormai una vera e propria influencer. La moglie di Marcell Jacobs, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nei 100 metri e nella staffetta 4x100, si è fatta conoscere ultimamente per qualche intervista sul futuro matrimonio (settembre 2022 la probabile data) e per qualche scatto social anche piuttosto sexy.

Nell'ultimo su Instagram (dove i follower come inevitabile sono lievitati in poche settimane) è impegnata in una pubblicità di un passeggino speciale, aerodinamico, capace di coniugare il piacere di andare a spasso con i figli e fare sport. "Si chiama Zeno ed è un passeggino Multisport 4 in 1 perché con lo stesso passeggino si possono fare vari sport (corsa a spinta, corsa a mani libere, ciclismo, sci di fondo) ed è stato pensato apposta per i genitori sportivi che non vogliono rinunciare ad allenarsi ma allo stesso tempo vogliono passare del tempo con i propri bambini. Fantastico", ha scritto nella didascalia la stessa Nicole.

Nicole Daza, top con seno in primo piano: Marcell Jacobs non si contiene. Il commento è hot | Foto

Quest'ultima inoltre in uno degli ultimi scatti pubblicati su Instagram ha sfoderato un top di alta sartoria, a esaltare una scollatura super sexy. "Ogni giorno è un'occasione per reinventare noi stessi", ha scritto lei nella didascalia. Ma di fronte a un messaggio filosoficamente alto, la replica di Marcell, nel commento al post, è stata ben più "prosaica". Marcell non ha lasciato niente all'immaginazione, con tanto di emoji eloquente. Passione alle stelle tra l'olimpionico e la moglie. La coppia, la Daza e Marcell Jacobs, pochi giorni fa invece è stata pizzicata insieme a Francesco Totti e Ilary Blasi a Sabaudia, splendida località di mare del litorale pontino, in provincia di Latina.

Totti e Jacobs insieme in vacanza: ecco dove si sono ritrovati

Il velocista azzurro ha postato una foto sul proprio profilo Instagram insieme all'ex bandiera della Roma e alle rispettive compagne, la popolare conduttrice Ilary Blasi e Nicole Daza. Jacobs si è infatti concesso qualche giorno di vacanza all'hotel Oasi di Kufra, uno dei più famosi da Sabaudia, che si affaccia direttamente sul mare. Qui tramite un amico ha avuto modo di conoscere l'ex capitano giallorosso, che trascorre sempre diversi giorni di relax a Sabaudia. Una vita decisamente cambiata, quella di Jacobs, di Nicole e dei loro due figli. Marcell (ricordiamo) ne ha un altro (Jeremy) avuto da una precedente relazione.

Nicole Daza, saluto a Jacobs con i due figli. Ma l'ex di Marcell lo accusa: "Ricordati di Jeremy" | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.