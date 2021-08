Camila Giorgi, a Cincinnati ritrova la Pegula e su Instagram celebra i suoi migliori outfit di sempre | Foto

17 agosto 2021 a

Camila Giorgi dopo il trionfo al Master 1000 di Montreal torna in campo nel torneo di Cincinnati, in preparazione degli Us Open, ultima prova del Grande Slam. Al primo turno ritroverà la statunitense Jessica Pegula, peraltro battuta in semifinale proprio sul cemento canadese.

Un match difficile, anche se Camila ci arriva con un pieno di fiducia dopo il successo a Montreal. Intanto dall'albergo in cui alloggia per il torneo di Cincinnati, sfodera uno sguardo super sexy nelle sue stories su Instagram.

Sempre sui social ha quindi celebrato la vittoria non solo in campo, ma anche come "best outfits" (targati Giomila) della manifestazione in terra canadese. Insomma, ora sul campo e sui social è un momento d'oro per la Giorgi.

"L’asticella sale. Il sogno dei sogni è un titolo Slam, come Francesca Schiavone e Flavia Pennetta - ha spiegato al Corriere della Sera -. Bisogna sempre migliorarsi, darsi nuovi obiettivi".

Un titolo a Montreal che ha dedicato soprattutto "a papà, che ci ha sempre creduto dall’inizio. L’unico che nei momenti bui non si è arreso, mi ha spinta, mi ha regalato energia. Il giorno dopo una brutta sconfitta, lui c’era. Nessun altro poteva darmi la convinzione nei miei mezzi. Abbiamo un’intesa unica, una comunicazione continua. Da Montreal ci siamo sentiti dieci volte al giorno. Papà sa tanto, è molto saggio. Io le critiche non le tollero, non le capisco: mi ha portata da zero a vincere un Master 1000, a mio padre dovrebbero fare un monumento. C’è tanta invidia in giro, la gente parla senza conoscerci e senza sapere. Ma io so quanto vale mio padre e questo mi basta", ha affermato ancora Camila. Tutti adesso salgono dunque sul carro della Giorgi, con il sogno di trionfare in uno Slam e balzare tra le top ten del ranking mondiale. Questa Camila è in grado di farlo.

