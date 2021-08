Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri, amore in barca: complimenti anche da Diletta Leotta | Foto

14 agosto 2021 a

Una nuova coppia formata da due sportivi. Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri hanno ufficializzato via social il loro fidanzamento. I due sono stati protagonisti qualche settimana fa alle Olimpiadi di Tokyo. La schermitrice siciliana si è messa al collo uno splendido bronzo nella prova a squadre, mentre il nuotatore di Carpi ha conquistato una medaglia di bronzo e una d’argento nonostante fosse reduce da un periodo davvero difficile, dopo aver contratto la mononucleosi. Quando c’è un interessamento della milza, per evitare il rischio di rottura, è importante limitare gli sforzi fisici. Per Paltrinieri invece l'ostacolo in più è stato incredibilmente superato: "Un miracolo? E' poco chiamarlo miracolo", ha affermato Greg subito dopo l'argento olimpico negli 800.

Intanto la spadista ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto insieme e subito gli amici e i colleghi vip (tra cui Diletta Leotta e Filippo Magnini) si sono complimentati.

Per i due campioni adesso un po’ di meritato relax. Paltrinieri e Fiamingo di fatto infiammeranno l’estate 2021 a colpi di gossip.

Rossella Fiamingo resta quindi fedele al mondo del nuoto: dopo la storia d’amore con Luca Dotto, nel cuore della campionessa siciliana c’è adesso un altro nuotatore. Per Greg un inedito tuffo nel mondo della notorietà, anche nei giornali rosa. Per quanto riguarda la vita privata di Gregorio, dal 2012 era fidanzato con Letizia Ruoli, classe 1995 e originaria come lui di Carpi. I due si erano conosciuti dopo le Olimpiadi di Londra. Lei ha vissuto e studiato a Modena, dove nel 2019 si è laureata in Medicina e Chirurgia. Per Paltrinieri una pagina nuova, stavolta con un personaggio famoso sportiva come lui. L'inizio social è comunque davvero promettente.

