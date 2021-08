Camila Giorgi, prima volta in semifinale in un Master 1000: balzo nel ranking. E arrivano i fiori in hotel | Foto

14 agosto 2021 a

Prima volta in una semifinale di un Master 1000 per Camila Giorgi, che a 29 anni sta forse giocando il suo miglior tennis. Senza perdere un set, la marchigiana approda in semifinale al National Bank Open, Wta 1000 da 1.835.490 dollari che si sta avviando alle fasi decisive sul cemento di Montreal (ad anni alterni con Toronto), in Canada.

Nella notte di sabato 14 agosto la ventinovenne di Macerata, numero 71 del ranking, ha battuto nei quarti con il punteggio di 6-4 7-6, in un’ora e 39 minuti di partita, la giovane statunitense Cori Coco Gauff, numero 24 del mondo e 15esima testa di serie, centrando la sua 16esima semifinale in carriera, la prima appunto in un 1000, nella quale affronterà la statunitense Jessica Pegula che ha superato Ons Jabeur (numero 13 del tabellone) per 1-6 7-6 6-0.

Appuntamento intorno a mezzanotte di domenica 15 agosto. Con questo risultato Camila scala ulteriormente in classifica alla posizione numero 51 del ranking. In caso di conquista della finalissima, altra scalata fino al numero 44. Qualora ci fosse addirittura il trionfo, balzerebbe alla 34 del ranking Wta. La 17enne di Delray Beach (Coco Gauff) aveva vinto in due set l’unico precedente, disputato quest’anno a giugno negli ottavi sulla terra del Wta di Parma. "Sono molto contenta della mia partita: ho giocato un ottimo tennis - ha commentato la marchigiana a fine match - questa settimana sono state tutte partite difficili anche se non ho perso nemmeno un set". Ora Jessica Pegula mentre dall’altra parte del tabellone si affronteranno in semifinale Aryna Sabalenka e Karolina Pliskova.

Intanto nell'ultima storia su Instagram, Camila ha voluto far vedere ai suoi follower un bellissimo mazzo di fiori che le è arrivato nella camera d'albergo di Montreal, dove alloggia per il torneo National Bank Open. Il mistero tuttavia sulla sua situazione sentimentale continua.

