Nicole Daza, top con seno in primo piano: Marcell Jacobs non si contiene. Il commento è hot | Foto

Momento social piccante per Nicole Daza e Marcell Jacobs, l'oro olimpico per l'Italia nei 100 metri e nella staffetta 4x100. La moglie Nicole, madre di due dei suoi tre figli (Anthony e Megan, mentre il primogenito Jeremy lo ha avuto da una relazione precedente), ha infatti pubblicato uno scatto decisamente ad alto tasso di sensualità.

Nella foto Nicole sfoggia un top di alta sartoria, che esalta una scollatura super sexy. "Ogni giorno è un'occasione per reinventare noi stessi", ha scritto lei nella didascalia. Ma di fronte a un messaggio filosoficamente alto, la replica di Marcell, nel commento al post, è ben più "prosaica". Marcell non lascia niente all'immaginazione, con tanto di emoji eloquente. Si può dire dunque che la passione tra l'olimpionico e la moglie resta sempre ad alti livelli.

Intanto lo stesso Jacobs ha annunciato il rientro alle gare soltanto l'anno prossimo: "Nel 2022 ci sono appuntamenti molto importanti, ho alzato l’asticella e per l’anno prossimo voglio arrivare al top del top, confermarmi. Ho bisogno di lavoro e migliorare su alcuni aspetti", ha dichiarato l’azzurro che ha quindi confermato di avere le idee molte chiare.

A partire dai suoi obiettivi. "Il 9"80 fatto a Tokyo senza vento, forse in condizioni migliori poteva essere anche un 9"77, ma l’obiettivo è, ovviamente, scendere sempre di più. Io non mi pongo limiti, non l’ho mai fatto", ha ammesso il ragazzo di El Paso che ha stupito il mondo, tanto da finire nel mirino della stampa estera che ha sollevato dubbi sulla regolarità delle sue prestazioni adombrando l’ipotesi del doping. E nell’alludere allo staffettista britannico della 4x100 metri Chijindu Udah accusato di aver utilizzato sostanze proibite Jacobs si è preso una parziale rivincita: "Insinuazioni di doping? A me la situazione non ha toccato tanto, so i sacrifici e le batoste che ho passato per arrivare qui e invece me lo voglio godere al 100%. Dopo aver visto l’indagine su Ujah direi che forse è meglio guardare prima in casa propria e poi attaccare gli altri. La cosa mi fa sorridere, ha aggiunto. Sorridere insieme alla moglie super sexy Nicole, con cui in questo finale di 2021 potrà abbandonarsi alle coccole, non solo social.

