Calcio, Coppa Italia: Genoa-Perugia finisce 3 a 2 a Marassi. Impresa sfiorata per il Grifo

Lorenzo Fiorucci 13 agosto 2021 a

a

a

Il Perugia sfiora l’impresa in Coppa Italia. A Marassi il Grifo viene battuto dal Genoa 3-2. I rossoblù rimontano dallo 0-2 e conquistano il secondo turno. Eliminato ma tutt’altro che ridimensionato. Avanti 2-0 già dopo 10 minuti di gioco con i gol di Carretta e Lisi, nei trentaduesimi di Coppa Italia il Perugia subisce la rimonta ospite (3-2) che si concretizza all’ultimo con Kallon, esce da Marassi con la giusta dose di rimpianti ma con la consapevolezza che la strada intrapresa è quella giusta.

Giulia Mizzoni, chi è il volto di Amazon Prime per il calcio: vita privata e carriera

Sul 2-1 per gli umbri, il banco lo fa saltare l’espulsione di Curado (su ingenuità di Sgarbi) al crepuscolo della prima frazione - dominata a lungo dai biancorossi - che rende in salita una partita in cui la disparità tecnica tra le due contendenti di fatto non si vede mai. Per il grifone rossoblù, ha accorciato le distanze sempre nel primo tempo Criscito su rigore e ha pareggiato i conti Hernani.

Olimpiadi: sospeso per doping Ujah, staffettista inglese della 4x100. Ora la GB rischia l'argento?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.